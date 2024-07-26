Концерт популярного рэпера в Нижнем Новгороде оказался под угрозой срыва

Концерт популярного российского рэпера Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко) оказался под угрозой срыва в Нижнем Новгороде. Об этом пишет издание NN.ru.

Шоу в Нижнем Новгороде намечено на 28 июля. Отмечается, что региональное министерство культуры «с учетом общественного мнения направило рекомендации об отказе от проведения мероприятия».

До этого у артиста уже сорвались концерты в Омске и Казани. В Казани против исполнителя высказалась уполномоченная по защите прав детей в Татарстане Ирина Волынец. Она указала на пропаганду наркотиков в текстах композиций музыканта, а также его скандальное поведение.

Ранее мы писали, что Кишлака попросили проверить на пропаганду ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из-за названия песен и фото. Жалоба на исполнителя поступила от общественного деятеля Виталия Бородина. Он указал в письме, что рэпер, по его мнению, пропагандирует запрещенное в РФ движение.

Также сообщалось, что пятеро мужчин с перцовками избили Кишлака и сорвали его концерт в Омске.