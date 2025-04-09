«Подростки бывают жестокими»: почему сын Муцениеце и Прилучного отказывается жить с мамой

Сын актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофей до сих пор отказывается жить с матерью и не общается с ней. Друзья звезды «Мажора» рассказали, что все дело в травле, с которой мальчик столкнулся из-за работы его родительницы. Источники утверждают, что подростки смеялись над ним из-за видео с его мамой из кабаре. Об этом сообщает Kp.ru.

По словам людей из окружения Прилучного, Тимофея стали дразнить сверстники после того, как в Сети появились ролики с Агатой из постановки «Абсолютно другая нага».

«Подростки бывают жестокими, и Тимофей это испытал на себе. В школе ему говорят: мол, смотри, как твоя мама пляшет, все напоказ», - рассказали инсайдеры.

Предположительно, именно буллинг заставил Тимофея сблизиться с отцом и отдалиться от матери. Друзья актера не исключают, что как только переходный возраст пройдет, парень помирится с Агатой и вновь захочет жить с ней.

Напомним, что Муцениеце не виделась с сыном с лета прошлого года. Представитель актрисы делилась, что Павел нанял охрану для школьника и сменил его номер телефона. Однако юрист Прилучного это опровергла и заявила, что Агата сама не хочет связываться с Тимофеем.

Ранее адвокат Павла Прилучного рассказала о результатах экспертизы по сыну Агаты Муцениеце Тимофею.