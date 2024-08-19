Подросшая дочь модели Алеси Кафельниковой поразила фанатов своей внешностью: сравнили с ангелом

Поклонники модели Алеси Кафельниковой восхитились внешностью ее трехлетней дочери. В Сети отметили, что она похожа на ангела.

В личном блоге Алеся опубликовала новое фото малышки, на котором она улыбалась и ела кекс. Пользователи удивились, как сильно подросла девочка, а также комментаторы написали, что она стала еще милее и красивее. Некоторые даже считают, что Киара станет лучшей копией своей матери, когда повзрослеет.

Красавицей малышку считает и продюсер Яна Рудковская. Она назвала подросшую дочь Кафельниковой «чудом».

Напомним, что Киара родилась от бизнесмена Георгия Петришина, от которого не в восторге мать модели. Она заявляла, что ее дочь попала в психологическую зависимость от мужа. Сами супруги эту информацию опровергали. Предприниматель тогда предполагал, что у его тещи могут быть проблемы.

Ранее Алеся Кафельникова вернулась на подиум после долгого перерыва и получила похвалу от Яны Рудковской.