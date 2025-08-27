Подробности личной жизни и новая должность: чем занимается защитник игры «Что? Где? Когда?» Алексей Гиязов
© кадр из телешоу «Что? Где? Когда?»
Защитник интересов телезрителей в игре «Что? Где? Когда?» Алексей Гиязов запомнился поклонникам своим чувством юмора и бабочкой с неизменным смокингом. 37-летний мужчина несколько лет возглавлял маркетинг, дизайн, онлайн-продажи и центр исследования клиентского опыта Альфа-банка. А теперь назначен директором розничного бизнеса банка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Известно, что Гиязов родился 16 июля 1988 года в Ленинграде в семье радиоинженера и предпринимателя Валерия Гиязова. Вместе с братом-близнецом Олегом окончил детскую школу искусств в Киришах с отличием, но не стал связывать жизнь с творчеством.
Выбор философского факультета СПбГУ Гиязов позже объяснил в интервью, признавшись, что просто хотел «быть самым умным». В 2010 году он окончил университет и поступил в магистратуру Высшей школы экономики по специализации «менеджмент в СМИ».
Начав карьеру в финансовой сфере, Гиязов быстро занял высокие посты в крупных банках. Наибольшую известность он получил как директор по маркетингу Альфа-банка (с 2018 г.), где привлек таких знаменитостей, как Познер и Ургант.
Одним из самых обсуждаемых стало его сотрудничество с рэпером Алишером Моргенштерном* (признан в РФ иностранным агентом). Несмотря на шквал негатива и проверки, Гиязов заявил, что «не сделать с музыкантом совместный проект — это профессиональное преступление». Этот стиль работы, существенно меняющий рынок, даже породил термин «гиязовщина».
Также он возглавляет благотворительный фонд банка и центр исследования клиентского опыта.
С 2022 года Гиязов является постоянным участником интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в роли защитника интересов телезрителей.
С 2020 года он женат на Елизавете Ковалевой, у них растет дочь София. О рождении наследницы Алексей лично сообщил на странице в соцсетях, а позже рассказывал о счастливом отцовстве в подкасте.
