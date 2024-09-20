Подражательница Елены Блиновской задолжала ФНС почти 70 миллионов рублей

Блогер Надин Серовски, которая по примеру «королевы марафонов» Елены Блиновской запускала курсы в интернете, задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) России почти 70 миллионов рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в настоящий момент долг Серовски перед налоговой составляет 68 194 482 рубля. По информации ряда Telegram-каналов, она улетела за границу после того, как Елена Блиновская стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов.

Серовски запускала курсы по «распаковке личности», похудению, а также рассказывала пользователям, как полюбить себя. В соцсетях у девушки более девяти миллионов подписчиков, стоимость авторских курсов блогера в отдельных случаях достигала 500 тысяч рублей.

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