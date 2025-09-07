Подрабатывающая в Париже таксистом Мария Шалаева подобрала на улице старый диван

Уехавшая из России актриса Мария Шалаева обосновалась в Париже и похвасталась найденным на улице диваном, который выставил на помойку кто-то из местных жителей.

В личном блоге звезда фильма «Нирвана» показала приобретение и с гордостью отметила, что совершенно бесплатно обустраивает свое жилище.

«И вот такой ты грустный идешь по новому району, а тут подарки», - написала Шалаева.

Она опубликовала несколько видеороликов, на которых запечатлен старый синий диван на ножках. Марию не смутило даже то, что одна из ножек была сломана и сильно подкосилась.

«И вот я уже на своем диване обживаю новое место», - продемонстрировала Шалаева снимок с чашкой кофе в руках.

Напомним, Марии Шалаевой 44 года. Она снималась в фильме «Русалка» Анны Меликян, «Нирвана», «Заложники» и «Кто-нибудь видел мою девчонку?». В 2022 году актриса уехала вместе с детьми во Францию.

Ранее Мария Шалаева рассказала, что устроилась на работу в такси в Париже. Она призналась, что ей стыдно и неловко.