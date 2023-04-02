«Прямой путь в дом престарелых»: отец Ивана Урганта жалуется на размер пенсии

Родной отец знаменитого российского шоумена Ивана Урганта разочарован размером своей пенсии.

Несмотря на большой стаж работы (60-летний Андрей Ургант завел трудовую книжку в 20 лет) денег, которые он получает, от силы хватает на оплату коммуналки.

«Пенсия у меня – 18 500 руб.», – говорит Ургант старший.

Портал «А теперь внимание!» сообщает, что сам пенсионер при этом уверен, что для нормальной жизни россиянину понадобится как минимум 100 000 руб. в месяц.

Со слов мужчины, ему с большим трудом удается зарабатывать такую сумму, во многом благодаря поддержке родственников и систематическом участии в кино и телепередачах.

«Люди, которые остаются одни на пенсии 15-20 тысяч руб., конечно, находятся в огромной зоне риска. Если им никто не поможет, то это прямой путь в дом престарелых», – комментирует ситуацию отец телеведущего.