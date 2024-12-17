Подписчики Яниса Тиммы назвали его татуировки с черепами пророческими

Подписчики баскетболиста Яниса Тиммы назвали его татуировки с черепами пророческими. Изображение спортсмен сделал за несколько недель до смерти.

Соответствующие комментарии появились в личном аккаунте Тиммы после его смерти.

1 декабря он выложил видео с новой татуировкой. Сегодня интернет-пользователи принялись обсуждать ролик. Они нашли связь между рисунками на теле и смертью Тиммы.

«Теперь это выглядит пророчески», «Две-три недели назад он ее набил? Вот, смотрите, за какой короткий срок забирает дьявол к себе», «Он подготовился к этому, знал, что делал, и ждал этого дня», - говорилось в комментариях.

Тимма решился набить татуировку с черепами на фоне расставания с певицей. Примечательно, что он пошел на этот шаг, когда с бывшей женой также были напряженные отношения – женщина подала в суд из-за алиментов на шестилетнего сына.

Напомним, 16 декабря Тимму нашли мертвым в Москве. На телефоне спортсмена обнаружили послание последней жене – Анне Седоковой. «Позвоните Анне», - говорилось в сообщении.