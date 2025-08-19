Подписчики Ксении Бородиной не верят, что она сделала фото с Джей Ло бесплатно. Об этом стало известно из соцсетей.

В июле Ксения Бородина посетила концерт Дженнифер Лопес в Турции. Телеведущая слушала выступление звезды из ВИП-ложи, а после завершения концерта сфотографировалась с ней за кулисами.

Многие подписчики посчитали, что Бородина могла заплатить за возможность сделать снимок. Однако сама она поспешила это опровергнуть.

«Зачем за фото платить, если тебя позвали в отель семьей, предоставили ложу на концерте и предложили сделать совместное фото?» — ответила ведущая.

Однако в соцсетях заметили, что совместные фото и ложа входили в ВИП-билеты, которые и могла приобрести Бородина за внушительные деньги.

Ранее мы писали о том, что 42-летняя Ксения Бородина случайно призналась, что делала пластическую операцию.