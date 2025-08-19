42-летняя Ксения Бородина случайно призналась, что делала пластическую операцию

Телеведущая Ксения Бородина часто откровенничает со своими подписчиками в личном блоге. В ходе ответов на вопросы, она случайно подтвердила, что увеличила грудь, хотя ранее всегда отрицала подозрения в пластике.

«Жалеете, что делали грудь? Есть желание вытащить имплант?» - поинтересовалась подписчица.

42-летняя Ксения решила не игнорировать вопрос и ответила: «Никогда таких желаний не возникало».

Пост она дополнила фотографией, на которой изображена девушка, открывающая бутылку шампанского каблуком.

Пользователи Сети расценили слова Бородиной как откровение, так как она всегда отрицала хирургические вмешательства и объясняла изменившуюся внешность похудением.

Ранее пластический хирург Сергей Свиридов рассказал, какие операции могла сделать Бородина. Эксперт предположил, что знаменитость потратила на новую внешность около миллиона рублей.