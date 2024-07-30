Подозрительные операции: клиенты Wildberries могут пострадать после передачи домена новым владельцам

Владислав Бакальчук предупредил об утечке данных из-за смены владельца домена Wildberries. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Соучредитель маркетплейса рассказал, что домен Wildberries перешел в руки новых владельцев — компании ООО «РВБ». Именно вокруг этой организации и разгорелся спор в последние дни.

По словам Бакальчука, которому принадлежит 1% маркетплейса, процедуру провели в обход него.

«Этот шаг был произведен в обход всех стандартных процедур, включая необходимость подтверждения с моей стороны. В результате наш домен, который был зарегистрирован на мою компанию UT-Computers в 2004 году, оказался в руках тех, кто обманом пытается завладеть WB», — заявил он.

Предприниматель добавил, что персональные данные пользователей уже попали в руки новых владельцев доменного имени.

«Действия новой „управляющей“ команды могут привести к множеству подозрительных операций, включая потенциальные нарушения безопасности данных», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Собчак прокомментировала призыв Тимати вернуть Бакальчук в семью.