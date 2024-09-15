Подозревают в перевозке наркотиков: актера из сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали в аэропорту

Сотрудники правоохранительных органов задержали актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука в питерском аэропорту Пулково. Его подозревают в перевозке наркотических веществ, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, его остановили во время предполетного досмотра рано утром. А у актера нашли курительную трубку и неизвестное вещество в свертке. Упаковку с содержимым уже направили на экспертизу.

Сам Ткачук сейчас находится в полиции. Он общается со стражами порядка и ждет вердикта специалистов.

Евгений окончил ГИТИС. Он известен российским зрителям по съемкам в таких сериалах, как «Мир, дружба, жвачка» и «Король и Шут».

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