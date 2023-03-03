Не внешность: Лолита после пяти разводов поняла, на что обращать внимание при знакомстве

59-летняя певица Лолита после пяти разводов, наконец, поняла, на что обращать внимание при знакомстве с мужчиной. Артистке важны не внешние параметры – это стоит на втором плане.

Певица отметила, что мужчина и женщина любят глазами, но «не на грудь клюют нормальные люди». Лолита заявила, что женщины также оценивают рост, размер ноги, вес. Однако важно другое – как мужчина разговаривает и что интересного может сказать.

«А потом начинаешь разговаривать, и уже не имеет значения ни размер ноги, ни рост, ни вес», — сказала артистка.

Она призналась, что раньше вокруг «было достаточно идиотов» и не столь умных мужчин. Это связано с отсутствием свободного времени у певицы для личной жизни – то, что было рядом, ее не совсем устраивало.

«Брать не из кого было», - сказала она Пятому каналу.

Напомним, Лолита пять раз официально выходила замуж. В отношениях родилась дочь Ева – сейчас ей 22 года.

Ранее Лолита назвала фразу, из-за которой рассталась с одним из мужчин.