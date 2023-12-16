Подозревается в краже бокалов на миллион: в отношении пластического хирурга Вдовина возбудили дело

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении известного пластического хирурга Александра Вдовина. Причиной тому послужила кража бокалов из ресторана за миллион рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Администрация московского заведения, откуда пропала дорогостоящая посуда, написала заявление в полицию. В пропаже бокалов за миллион рублей подозревают Вдовина, который был в ресторане. Сам Александр утверждал, что купил их у официанта за 6 тысяч рублей. А потом поменял позицию и заявил, что это была компенсация за оплаченное им вино, которое было бесплатным.

Также, по данным журналистов, в отношении известного пластического хирурга могут возбудить еще одно уголовное дело. Все из-за угроз в адрес коллеги Тимура Хайдарова и его супруги.

Ранее стало известно, что Вдовин собирается обращаться в суд и взыскать моральный ущерб с заведения. Пластический хирург оценил его в три миллиона рублей.