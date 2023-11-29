«Адвокат уже занимается этим делом»: хирург Вдовин ответил на обвинения в краже бокалов из ресторана

Пластический хирург Александр Вдовин ответил на обвинения в краже бокалов из ресторана. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» мужчина заявил, что собирается обращаться в суд и взыскать моральный ущерб, который оценил в три миллиона рублей.

Напомним, что на днях в СМИ появилась информация о том, что Вдовин якобы украл из ресторана Lamborghini хрустальные бокалы на сумму миллион рублей. Но хирург опроверг обвинения. Он считает, что хозяин заведения решил пропиариться на его имени. А бокалы мужчина на самом деле купил.