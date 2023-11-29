«Адвокат уже занимается этим делом»: хирург Вдовин ответил на обвинения в краже бокалов из ресторана
Хирург Вдовин хочет взыскать 3 миллиона с ресторана, обвинившего его в краже бокалов.
© Пресс-служба Александра Вдовина
Пластический хирург Александр Вдовин ответил на обвинения в краже бокалов из ресторана. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» мужчина заявил, что собирается обращаться в суд и взыскать моральный ущерб, который оценил в три миллиона рублей.
Напомним, что на днях в СМИ появилась информация о том, что Вдовин якобы украл из ресторана Lamborghini хрустальные бокалы на сумму миллион рублей. Но хирург опроверг обвинения. Он считает, что хозяин заведения решил пропиариться на его имени. А бокалы мужчина на самом деле купил.
«Я собираюсь обращаться в суд за клевету и взыскать моральный ущерб. У меня есть документы, которые подтверждают покупку данных бокалов. Более того, хозяин заведения утверждает, что бокалы стоят один миллион рублей, но на самих бокалах имеется маркировка, которая подтверждает, что бокалы стоят – шесть штук за 970 рублей на маркетплейсе. Мой адвокат уже занимается этим делом, собирает все необходимые материалы для суда. Свой ущерб я оценил в три миллиона рублей. Я считаю, что хозяин заведения выставил ситуацию не в том свете и решил, возможно, пропиариться на моем имени, но это подло и грязно».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Теперь Вдовин планирует защищать свою честь в суде.