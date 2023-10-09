Подозреваемый в избиении актера Баршака находился под домашним арестом, об этом сообщает mk.ru.

Накануне в Москве госпитализировали с переломами актера Павла Баршака. Мужчина вступился за свою подругу, которую донимал сталкер. Теперь выяснилась личность обидчика.

Мужчина по имени Александр, которого подозревают в нападении на актера, уже привлекался к ответственности. Причем, произошло это месяц назад. Выяснилось, что в момент драки он находился под следствием за причинение тяжких телесных повреждений. Суд избрал меру пресечения Александру в виде домашнего ареста, так что он не имел права покидать жилье.

Теперь мужчине грозит еще более суровое наказание, сообщают журналисты. Интересно, что Павел и Александр знакомы друг другу – выяснилось, что дебошир участвовал на съемочных площадках в роли массовки.

Ранее мы писали о том, что брат избитого Павла Баршака рассказал о его состоянии и назвал драку актера бытовой.