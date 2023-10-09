Брат избитого Павла Баршака рассказал о его состоянии и назвал драку бытовой

Режиссер Александр Баршак рассказал о состоянии брата Павла Баршака, госпитализированного в одну из московских клиник после драки в квартире его возлюбленной.

«С Павлом все в порядке, если не считать попадания в больницу. Это была совершенно бытовая история. Ничего серьезного», - заверил режиссер в беседе с Kp.ru.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время Павел сможет покинуть больницу, так как его самочувствие улучшилось. Кроме того, 10 октября у него по графику запланирован съемочный день.

«Так что, он уже будет в порядке», - заверил родственник пострадавшего актера.

Актер Павел Баршак сыграл одну из главных ролей в фильме Алексея Учителя «Прогулка», а также снимался в сериалах «Солдаты, «Каменская», «Убойная сила», «Магомаев» и других.

Ранее мы писали, что 42-летний Павел Баршак, серьезно пострадал в конфликте с поклонником своей избранницы. Фанат балерины забрался к ней на балкон и стал стучать в окно, привлекая к себе внимание. В этот момент в квартире, кроме танцовщицы, находился и Павел. Началась драка, в ходе которой противник сломал актеру несколько ребер. После потасовки соперник сбежал, а актеру пришлось вызвать скорую помощь, так как он почувствовал себя плохо.