Подозреваемого в убийстве Талькова Шляфмана хотят приговорить к 14 годам колонии

Бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана могут приговорить к 14 годам лишения свободы за убийство артиста. С таким требованием в суде выступил прокурор. Подробности выяснил НТВ.

В петербургском суде завершились прения сторон по делу об убийстве Талькова. Защита попросила оправдать Шляфмана, а обвинение — дать ему 14 лет колонии строгого режима.

Напомним, что процесс идет без участия самого Валерия, так как он находится не в России. После смерти Игоря Талькова он уехал в Израиль и больше не возвращался. Однако от допроса он все-таки не сбежал, и в октябре прошлого года дал показания по делу. Шляфман проходит как подозреваемый в убийстве.

По версии следствия, певца застрелили случайно. Предварительно, Шляфман поссорился за кулисами концерта с представителем артистки Азизы Игорем Малаховым. В ходе конфликта он достал револьвер и направил его на Малахова, но пуля попала в Талькова.

Ранее криминалист Михаил Игнатов высказался об убийстве певца Игоря Талькова.