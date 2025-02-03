«Певец дал ему пинка»: криминалист Михаил Игнатов раскрыл подробности убийства Игоря Талькова

Певец Игорь Тальков перед разборками с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым дал ему пинка. Об этом в интервью сайту «Страсти» рассказал криминалист Михаил Игнатов.

Он уверен, что в случае с убийством исполнителя имела место «спонтанная разборка».

«Бандит Игорь Малахов решил показать удаль, прыть и влияние над другими, решил запугать певца Талькова и заставить выполнить свои условия. Если бы Малахов подошел и попросил выступить раньше Азизы, это могла бы быть другая реакция. Конечно, ему не понравилось. Тальков тоже горячо себя повел. Малахов уже уходил, зачем певец дал ему пинка, я не знаю. Об этом говорят очевидцы, я слышал. Малахова это взбесило, он кинулся на артиста. Талькова охраняли два крупных человека, они повалили Малахова, а у того был револьвер. Это оружие имеет особенность – у него нет предохранителя. Когда стали вырывать, произошло три выстрела. То, что его никто не хотел убивать, это сто процентов. Это спонтанное убийство. Валерий Шляфман, по моей информации, никакого отношения к убийству не имел. Когда Игорь получил смертельное ранение, у Шляфмана оказался этот пистолет, который он куда-то бросил по горячности. На руках остались пороховые газы», - рассказал бывший оперуполномоченный.

Он добавил, что с Тальковым Шляфман зарабатывал большие деньги на концертах – певец был на пике популярности.

«У Шляфмана вся судьба сломалась после этого. По моей информации, когда производились выстрелы, пистолет был именно в руках Малахова», - заключил Игнатов.

Его мнение о других резонансных преступлениях читайте в интервью сайту «Страсти».