Подозрения подтвердились: 77-летний Леонид Якубович вышел в свет с молодой брюнеткой

Леонид Якубович не относится к числу звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Телеведущий ведет уединенный образ жизни и довольно редко общается с прессой. На фоне этого в Сети появились слухи о его расставании с супругой. На днях мужчина вышел в свет и представил публике яркую брюнетку.

Как сообщает «7Дней.ru», Якубович пришел на кинопремьеру с изменившейся женой. Женщина решила отказаться от блонда и стала брюнеткой. Кроме того, поговаривают, возлюбленная Леонида прошла курс омолаживающих процедур. Вот почему сотрудники прессы не сразу узнали избранницу телеведущего.

Напомним, супруга Леонида довольно редко сопровождает его на светских мероприятиях, однако на этот раз она решила изменить своим привычкам, чтобы поставить точку в вопросе о разводе с 77-летним телеведущим.

Ранее мы писали о том, то Леонид Якубович отреагировал на сплетни о шоу «Поле чудес». Высказывание мужчины читайте в этой статье.