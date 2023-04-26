«Не хватило бы денег»: 77-летний Леонид Якубович отреагировал на сплетни о шоу «Поле чудес»

Леонид Якубович считается бессменным ведущим передачи «Поле чудес». Программа в эфире появляется уже 33 года, и за это время возникло много сплетен вокруг нее. В новом интервью для издания «Teleprogramma.pro» мужчина прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По словам телеведущего, ему досадно, что некоторые люди оставляют гневные комментарии в его адрес. Якубович считает: в современном мире исчезли хорошие манеры и вежливость, вот почему общество ведет себя крайнее некорректно.

Не так давно по Сети распространилась информация о том, что на «Поле чудес» игрокам выдают подарки, которые они потом вручают телеведущему. Мужчина поспешил опровергнуть подобное сообщение и заявил: если бы это было правдой, то передача давно бы закрылась.

«У меня не хватило бы денег каждый раз покупать подарки. Вы представьте: 52 программы в год. Умножьте, сколько человек было в студии», — высказался Якубович.

Кроме того, нередко пишут о том, что в эфире шоу сидят подсадные зрители. Прокомментировал мужчина и это: «Даже интересно, как такое могло прийти в голову. Мы печатаем 140 двойных бесплатных пригласительных билетов».

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