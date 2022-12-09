Подозрение на опасный вирус: поэтесса Рубальская серьезно больна

Как сообщает издание «Риа фан», Лариса Рубальская находится в тяжелом состоянии. У поэтессы поднялась температура до 39 градусов. Врачи подозревают COVID-19. Окончательный диагноз будет ясен после результатов теста на коронавирусную инфекцию.

Напомним, что у Рубальской должна была пройти творческая встреча с поклонниками, но мероприятие пришлось перенести из-за плохого самочувствия. Поклонники поэтессы искренне верят в то, что к 13 января она поправится и сможет с ними встретиться.

«Лариса Алексеевна заболела, лежит дома с температурой. Будем надеяться, что это просто простуда», — заявил источник информации.

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