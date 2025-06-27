«Подожду, пока перестанут злиться»: Алекс Лесли признался, что не вернется в Россию из-за Мизулиной и Собчак

Пикапер Алекс Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов) рассказал, что скучает по России, но пока не вернется из-за главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, журналистки Ксении Собчак и других. Мужчина намерен ждать, «пока они перестанут злиться».

Об этом Лесли заявил в интервью Газете.Ru.

«Конечно, я скучаю, у меня ностальгия. Но, понимаете, меня там ждут Бастрыкин, Колокольцев, Мизулина, Собчак, и намерения у них не очень позитивные. Поэтому я подожду, пока они перестанут на меня злиться», - сказал Лесли.

Автор нашумевших тренингов опроверг, будто является мультимиллионером – пикапер говорит, что «это далеко от истины». Он признался, что никогда не гнался за богатством. Лесли рассказал, что «помогал отцу строить науку». Сейчас у них компания в Польше.

«Мы до сих пор публикуемся, на конгрессы ездим, сейчас опубликовали книжку по нашей теме, вибродиагностика и кардиология, продолжаем делать патенты», - сообщил автор тренингов.

По словам Лесли, отец хотел, чтобы он занимался наукой, но поменял мнение, когда сын стал финансировать проекты за счет денег, полученных от тренингов. Пикапер также отметил, что хорошо относится к женщинам, так как мать его очень любила. После развода с отцом Лесли устроил матери личную жизнь.

«Ей тогда было 55 лет, они развелись с отцом, и я как бы мотивировал ее вести активный образ жизни. У нее появились классные отношения с классным мужчиной, потом еще с одним, она взяла параллельно двоих любовников», - поделился Лесли.

Ранее сообщалось, что в отношении него в России возбудили уголовное дело.