«Подождите!»: что сказал перед смертью звезда фильма «Не может быть!» Вячеслав Невинный

3 октября ушла из жизни народная артистка РСФСР Нина Гуляева. Несмотря на тяжелую болезнь, актриса продолжала выходить на сцену, а на все вопросы отвечала: «Я обязательно вернусь!» Таким был и ее покойный муж Вячеслав Невинный, который вплоть до самой смерти рвался на сцену. Об этом сообщает Экспресс газета.

Озвучившая многие советские мультфильмы Нина Гуляева прожила со вторым мужем Вячеславом Невинным более 40 лет. Супруги были счастливы вместе, у них родился сын Вячеслав. Но в 2001 году в семью пришла беда — у актера слишком поздно обнаружили сахарный диабет. Через четыре года у артиста начались осложнения на фоне болезни, из-за чего ему ампутировали две ноги.

В последние года Вячеслав Невинный передвигался на инвалидном кресле, но продолжал репетировать дома, надеясь вернуться на сцену.

«Уже от того, как он читал текст, у меня — комок в горле. Когда я ему говорил: «Давай я тебя посажу в кресло», он мне, сверкая глазами, полными гнева, отвечал: «Я встану и буду играть. Я же артист!»», — делился режиссер Николай Скорик.

На протяжении тяжелой борьбы с болезнью рядом с актером находилась любимая жена. Нина Гуляева сокрушалась, что врачи обнаружили недуг слишком поздно: «Если бы мы выявили диабет в самом начале заболевания! Измерили уровень сахара — 16! Началась гангрена, ампутировали обе ноги. Часто вопрошал: „За что мне такие муки?!“ В последнее время обезболивающие его уже не брали».

Хирург Игорь Шарипов, который лечил Вячеслава Невинного, рассказывал: по медицинским показаниям артист и вовсе должен был находиться в коме, но продолжал работать.

«У него сахар в крови было - 25 мг, а по норме положено не больше 16. У нормального человека, если сахар поднимется выше 20, - это уже кома. А для Славы это был пустяк. <…> Представьте: 140 кг веса и протезы! Но он даже на сцену на них выходил. И зрители не замечали, что ему тяжело», - рассказывал врач Вячеслава Невинного.

Звезда фильма «Не может быть!» скончался 31 мая 2009 года от осложнений сахарного диабета в возрасте 74 лет в кругу близких. Перед смертью Вячеслав Невинный лишь сказал: «Подождите! Я еще встану и все сыграю! Ведь я артист…»

Ранее мы писали о том, что звезда фильма «Девчата» Виктор Байков перенес ампутацию обеих ног перед смертью.