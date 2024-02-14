Подошла взять автограф: жена Александра Малинина Эмма привела подробности знакомства с певцом

Жена певца Александра Малинина Эмма рассказала историю знакомства с ним. По словам женщины, все началось с автографа.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Эмма и Александр познакомились на «Рождественских встречах» певицы Аллы Пугачевой в 1988 году. Близкая подруга Эммы была знакома с артистом, и он позвал на концерт. Сначала он предложил постоять рядом с пультом звукорежиссера, а после выступления подошел оставить автограф.

«Подписал мне фотографию: «Эмма, я тебя люблю!». Я ответила, что так не пойдет, что меня мама неправильно поймет и попросила подписать еще одно фото. На этот раз написал: «Эмме, с любовью!», - поделилась подробностями Эмма и добавила, что до сих пор хранит фотографии.

Затем Малинин начал ухаживания за Эммой, они продолжались 1,5 года. После гастролей он приехал на работу к ней с букетом цветов и встал на одно колено. Малинин прибыл на машине «Чайка»: в то время на таких ездили генсекретари, говорит Эмма. Певец показался ей легкомысленным, и она решила проверить серьезность намерений – музыканту пришлось долго ухаживать. Он до сих пор это делает: дарит цветы и подарки, говорит Эмма.

Ранее мы писали, что Малинина поздравила супруга с 34-й годовщиной свадьбы. Напомним, пара поженилась 13 февраля 2020 года.