Подошла и увела за руку: Джанабаева вновь спасла Меладзе из неприятной ситуации в Куршевеле

В последнее время все внимание публики приковано к Валерию Меладзе. Дело в том, что с начала 2023 года певец регулярно совершает провокационные поступки в медийном пространстве. Подобное крайне не понравилось россиянам, вот почему концерты мужчины стали массово отменяться. Сам Меладзе никак не комментирует сложившуюся ситуацию, а вот его супруга стала оставлять в Сети двусмысленные высказывания с просьбой о прощении. На днях звездное семейство улетело в Куршевель, но и там с Валерием произошла неприятная ситуация, из которой его вновь спасла Джанабаева.

Супруги прекрасно проводили время на горнолыжном курорте вместе с 19-летним сыном, но внезапно идиллию нарушил «поклонник» артиста. Сначала он попросил у Меладзе совместное фото, на что тот ответил согласием, а затем стал у исполнителя хита «Иностранец» выпытывать его мнение о происходящей ситуации в мире, сопровождая все видеосъемкой.

Валерий пытался мирно урегулировать вопрос: он просил мужчину выключить камеру, и тогда они спокойно все обсудят. Однако «поклонник» никак не реагировал на подобные просьбы. Тогда на помощь супругу пришла Альбина. Она внезапно подошла к Меладзе, взяла его за руку и увела в неизвестном направлении. Таким способом певица дала понять: ее избранник не собирается участвовать в провокациях.

К слову, узнав о подобной ситуации, многие подписчики поспешили выразить поддержку звездной паре: «Меня удивляет, что Валерий все еще старается говорить с такими персонажами, питая надежду, что они услышат его».

Ранее мы писали о том, что исчезнувшая Альбина Джанабаева удивила поклонников новым имиджем. Подробности смотрите в этой статье.