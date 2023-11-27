«Хороший отец»: экс-жена Стаса Пьехи рассказала о его отношениях с сыном

Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова рассказала о взаимоотношениях артиста с девятилетним сыном. Соответствующее заявление прозвучало в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам Горчаковой, плотный рабочий график музыканта не позволяет ему видеться с сыном слишком часто. При этом во время каждой встречи с наследником Пьеха старается компенсировать недостаток внимания и организует качественный досуг. Вдобавок артист регулярно созванивается с ребенком по телефону, уточнила экс-жена.

«Стас молодец, он очень хороший папа, дает столько, что просто не унести, некуда девать», - заявила Горчакова.

Кроме того, бывшая супруга Пьехи отметила, что ребенок очень похож на отца. В частности, мальчик обладает той же смелостью и харизмой, что и его отец.

Напомним, Горчакова и Пьеха развелись в 2016 году после трех лет брака. Через некоторое время после расставания бывшая избранница певца переехала вместе с их общим сыном в Санкт-Петербург. При этом сам Пьеха из-за работы остался в Москве и решил поддерживать связь с ребенком преимущественно дистанционно.

Ранее вдова актера Алексея Янина призналась, что попала на «Фабрику звезд» из-за симпатии к Стасу Пьехе.