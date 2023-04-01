Подорванное здоровье Кудрявцевой дало о себе знать

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на расшатанное здоровье. Девушка испытывает постоянные головные боли. Возможной причиной является жесткий график работы и постоянные съемки.

Однако звезда отдает предпочтение нетрадиционной медицине. Кудрявцева посещает курсы иглоукалывания, после чего головные боли прекращаются. Правда, эффект временный, поэтому под вопросом стоит судьба шоу на НТВ.

«Полгода было нормально, и опять эти мигрени», — призналась Лера Кудрявцева.

Ранее мы писали, что Лазарев признался, что хранит нижнее белье Леры Кудрявцевой.