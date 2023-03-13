«Пара труселей и лифчиков»: Лазарев признался, что хранит нижнее белье Леры Кудрявцевой

Певец Сергей Лазарев поделился откровенными подробностями совместной жизни с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Напомним, что звезды были вместе около четырех лет, но даже после расставания не перестали тепло общаться.

Знаменитая блондинка активно ведет личный микроблог, где делится фотографиями и отвечает на вопросы подписчиков. Один из поклонников уже на протяжении долгого времени пытается приобрести у Леры ее «поношенные трусики». Мужчина по имени Денис постоянно интересуется у Кудрявцевой ее любимым видом белья и предлагает деньги. Звезда отвечает фанату с юмором и даже показывает фото с панталонами, но выдает их за свои.

На днях Денис снова заговорил о трусиках теледивы. Он написал ей, за сколько она готова продать свое белье. Бывший возлюбленный блондинки Сергей Лазарев не мог пройти мимо этой ситуации. Он прокомментировал пост артистки и даже предложил сделку.

«Дай телефон Дениса, у меня с «Песни года» 2009 и 2015 годов пара твоих труселей и лифчиков осталось. Хоть подзаработаю!» – написал певец Кудрявцевой.