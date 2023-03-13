«Пара труселей и лифчиков»: Лазарев признался, что хранит нижнее белье Леры Кудрявцевой
Фото: East News/Дмитрий Коробейников
Певец Сергей Лазарев поделился откровенными подробностями совместной жизни с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Напомним, что звезды были вместе около четырех лет, но даже после расставания не перестали тепло общаться.
Знаменитая блондинка активно ведет личный микроблог, где делится фотографиями и отвечает на вопросы подписчиков. Один из поклонников уже на протяжении долгого времени пытается приобрести у Леры ее «поношенные трусики». Мужчина по имени Денис постоянно интересуется у Кудрявцевой ее любимым видом белья и предлагает деньги. Звезда отвечает фанату с юмором и даже показывает фото с панталонами, но выдает их за свои.
На днях Денис снова заговорил о трусиках теледивы. Он написал ей, за сколько она готова продать свое белье. Бывший возлюбленный блондинки Сергей Лазарев не мог пройти мимо этой ситуации. Он прокомментировал пост артистки и даже предложил сделку.
«Дай телефон Дениса, у меня с «Песни года» 2009 и 2015 годов пара твоих труселей и лифчиков осталось. Хоть подзаработаю!» – написал певец Кудрявцевой.
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Лера показала переписку с музыкантом и посмеялась над его предложением. Поклонники отметили, что бывшие возлюбленные сохранили прекрасные отношения. Они активно общаются, но законного супруга теледивы это не смущает. Некоторые даже думают, что в браке Леры не все в порядке. Ведь женщина долгое время не показывала мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Но спортсмен заявил, что все хорошо.
Ранее мы писали о том, почему Кудрявцева рассталась с Лазаревым после 4 лет отношений. Долгое время она не комментировала эту тему. Телеведущая считает, что допустила ряд роковых ошибок.