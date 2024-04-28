Подопечный Полины Гагариной Богдан Шувалов победил в 12 сезоне шоу «Голос». Об этом стало известно после выхода в эфир финала шоу.

Музыкальный проект, который длился три месяца, завершился 27 апреля. Телезрители выбирали победителя среди трех участников: Богдана Шувалова (команда Гагариной), Георгия Русских (команда Преснякова) и Алексея Сулима (команда Zivert).

В итоге телезрители отдали большинство голосов Богдану Шувалову — чуть более 35%. Певец исполнил в финале песню Филиппа Киркорова «Единственная».

После объявления результатов, Шувалов не мог сдержать эмоций и заплакал на сцене.

Наставница Полина Гагарина рассказывала в эфире шоу, что Шувалов сначала показался ей идеальным певцом с прекрасными внешними данными и характером, но позже она призналась, что немного ошибалась.

«Богдан — это кот в мешке. Каждый раз я готова, что все будет по-другому на выступлении. Но в тот раз мне показалось, что ему была нужна моя поддержка. Мы будем продолжать открывать новые грани его феноменального голоса, но и не забывать про сердце и душу», — заявляла она.

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