Подопечная Тутберидзе отписалась от тренера в соцсетях после ее слов о Валиевой

Подопечная тренера Этери Тутберидзе, фигуристка Анна Щербакова отписалась от нее в соцсетях. На это обратило внимание издание «Советский спорт».

Стоит отметить, что сама Тутберидзе по-прежнему подписана на фигуристку.

Напомним, тренер заявляла, что ждала конца расследования по допинговому делу. Тутберидзе хотелось узнать, кто виноват в попадании вещества в организм спортсменки. Тренер назвала Валиеву одаренной и отметила, что российские спортсмены всегда были с «чистыми» допинг-пробами.

Напомним, Валиеву дисквалифицировали, обвинив в употреблении запрещенного вещества. Срок отстранения составит 4 года, он исчисляется с 2021 года и закончится 25 декабря 2025-го. Не исключено, что Валиевой придется вернуть призовые.