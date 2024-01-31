Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе решила высказаться на тему о скандале, связанном с допинг-тестом Камилы Валиевой. Она уверена в невиновности фигуристки.

Этери два года никак не реагировала на ситуацию с допингом, обнаруженном в тестах Валиевой на Чемпионате России в 2021 году. За это время Тутберидзе призналась, что получила много хейта и обвинений в свою сторону.

Оказывается, команде Тутберидзе было запрещено комментировать эту ситуацию и давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять на ход расследования.

Тренер призналась, что ей очень хотелось, чтобы история с допингом была тщательно расследована, и все вопросы по ситуации были закрыты. По словам Тутберидзе, все ее спортсмены всегда были чистыми и такими остаются.

«Наши спортсмены с 2010 года соревнуются на международных соревнованиях. И, наверное, невозможно будет сосчитать количество допинг-проб, которые были сданы за это время. Всегда пробы были чистыми, надеюсь так и останется», — приводит слова тренера Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе».

Она добавила, что всегда разъясняла родителям спортсменов о важности соблюдения осторожности при приеме любых лекарств, даже средств от простуды.

К Валиевой у Тутберидзе нет вопросов. Тренер понимает, что Валиева — все еще ребенок, которому нужна поддержка.

«Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы — это наша боль», — сказала она.

Напомним, после двух лет разбирательств CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Спортсменка не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.