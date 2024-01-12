«Подонок на сцене»: названо главное отличие Филиппа Киркорова от Максина Галкина*

Продюсер Леонид Дзюник назвал главное отличие певца Филиппа Киркорова от шоумена Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ). По его словам, исполнитель хита «Цвет настроения синий» является русским человеком «до мозга костей», а вот юморист – подонком.

Киркоров был одним из мужей певицы Аллы Пугачевой и всегда говорил о том, что такой женщины, как она, нет и больше никогда не будет. Вот только брак знаменитостей продлился совсем недолго. Примадонна встретила молодого комика и предпочла связать жизнь с ним. Сейчас они по-прежнему вместе и расставаться даже не думают. Ради мужа Алла Борисовна даже оставила Россию и эмигрировала, но многие поклонники и коллеги ее за это осудили.

Несмотря на то, что Филипп и Максим* совершенно разные артисты, их все равно постоянно сравнивают из-за Пугачевой. Однако, по словам Дзюника, делать это не стоит. Он считает, что Киркоров, в отличие от нынешнего супруга артистки, порядочный человек, который никогда не будет делать ничего плохого своей Родине.

«Потому что Филипп, ну он до мозга костей русский человек. Филипп и Галкин — это абсолютно разные люди. Я не могу даже сказать про Галкина, что он артист. Понимаете? Это так, на мой взгляд, подонок на сцене», - поделился продюсер в беседе с News.ru.

Дзюник также заявил, что Филипп не покинет Россию, даже несмотря на последний скандал с «голой» вечеринкой, так как у него вся жизнь в этой стране – поклонники, семья и карьера.

Ранее Филипп Киркоров выпустил песню о слухах после вечеринки Насти Ивлеевой.

*(Признан иноагентом на территории РФ)