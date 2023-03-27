«Еще один неприятный секрет»: Наталья Подольская идет на жертвы ради фигуры

Певица Наталья Подольская транслирует в соцсетях счастливую жизнь с мужем Владимиром Пресняковым и детьми. Артистка всегда пребывает в хорошем настроении и позирует с широкой улыбкой. Но на днях она призналась, что на самом деле сталкивается с большими трудностями.

Признание теледивы удивило ее поклонников. Дело в том, что Наталья пожаловалась на спортивные тренировки, которые старается не пропускать. Звездная мама и талантливая певица пытается держать себя в форме, поэтому ходит в фитнес-зал, а недавно приобрела беговую дорожку домой. Почти каждый день исполнительница рассказывает о здоровом образе жизни.

Многим казалось, что Подольская обожает спорт, но она намекнула, что это не так. Каждая тренировка для красавицы – настоящее преодоление себя. Звезда впервые пожаловалась на это в соцсетях.

«Было много стадий, начиная от лени… и я никогда не понимала значения фразы — после занятия спортом я ощущаю такую бодрость! Скорее наоборот. Мой самый любимый момент в тренировке — это ее окончание», – призналась знаменитость в личном микроблоге.

Даже несмотря на нежелание заниматься, Наталья все равно проводит много времени в спортзале. Супруга Преснякова говорит, что занимается по 4-5 раз в неделю, чтобы иметь стройное тело.

«Есть еще один неприятный секрет, который однажды изменил мое сознание. То, что и сколько мы едим – это количество тела, а спорт — это его качество. Так что, ребят. Вот так вот», – добавила артистка.

Поклонники поддержали певицу и отметили, что она прекрасно выглядит. Но даже при таком весе Наталью иногда подозревают в очередной беременности. Ранее мы писали о том, как в Сети оказались фото артистки с округлившимся животом. Она вышла на связь и объяснила, почему ее фигура так резко изменилась.