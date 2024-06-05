Подольская поздравила мужа Преснякова с годовщиной свадьбы и раскрыла семейную тайну

Певица Наталья Подольская публично поздравила мужа Преснякова с годовщиной и раскрыла семейную тайну. Она рассказала в соцсетях о том, что родила сына именно 5 июня, в важный для них день.

Исполнительница призналась, что в начале июня у них произошло не одно, а целых два особенных события.

«Так совпало, что именно 5 июня родился не только наш первенец, но и наша семья. Вместе 19 лет. Как один день...Благодарю тебя, Вова, за каждый счастливый день и не очень счастливый. И мечтаю, чтобы вместе до конца», — поделилась звезда.

Подольская опубликовала трогательное фото, на котором позировала с мужем и сыном. Поклонники поздравили пару и отметили, что Наталья с Владимиром остаются для них примером крепкой звездной семьи.

Напомним, что в интервью Подольская рассказывала, как долго пыталась стать матерью. Она пять лет делала попытки, но никак не могла забеременеть. Девушка ходила в храмы и буквально «вымаливала малыша». Через 10 лет после росписи у супругов родился сын Артемий, а потом еще один сын, которому дали имя Иван.

Также исполнительница рассказывала, когда в первый раз обратила на будущего мужа внимание. Это случилось во время съемок в проекте «Большие гонки». Она сразу влюбилась в Преснякова, но он тогда не понял этого. Кроме того, музыкант был женат, а Наталья не хотела становиться разлучницей. Они начали отношения только после развода.

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