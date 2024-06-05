Певец Витас рассказал об активном отдыхе с тремя детьми и устроил им фотосессию

Певец Виталий Грачев, выступающий под псевдонимом Витас, впервые за долгое время снял троих детей вместе. Исполнитель поделился снимками дочерей и сына в соцсетях.

Знаменитость сообщил, что на данный момент его семья отдыхает на море. На удивление мужчины, они стали чуть ли не единственными постояльцами, которые бывают в спортивном зале. Сам Витас давно поддерживает форму с помощью упражнений и занимается боксом. К его тренировкам присоединилась жена, а также старшая дочь и сын.

Исполнитель похвастался тем, что 15-летняя наследница Алла показывает отличные результаты в этом виде.

Напомним, что дети артиста родились в его браке со Светланой Гранковской. Они являются примером крепкой семьи, которая почти не попадает в скандалы. В интервью Витас признавался, что влюбился в девушку с первого взгляда. Это случилось, когда ему было 19 лет, а Светлане только 15.

В 2006 году влюбленные сыграли свадьбу, а через два года у них родилась дочь. В 2015 году женщина родила сына Максима, а в 2021 году еще одну девочку, которой дали имя Алиса. О последней беременности супруги фанаты даже не догадывались. Они были шокированы, когда артист показал малышку в трехмесячном возрасте.

Известно, что старшая дочь певца пошла по его стопам. Пять лет назад она даже участвовала в шоу талантов в Китае. Она не только пела, но и использовала для номера нунчаки. Видео с юной артисткой набрало огромное количество просмотров, что вызывало гордость ее звездного отца.

Ранее мы писали о том, что 12-летний певицы Анастасии Стоцкой носит ее на руках.