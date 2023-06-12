Подольская появилась на премии без Преснякова и заявила, что больше не намерена изображать счастье

Певица Наталья Подольская пришла на премию одного из телеканалов без своего супруга Владимира Преснякова-младшего. В разговоре с журналистами речь зашла о подарках от супруга, и здесь артистка заявила, что больше не намерена изображать счастье.

Неожиданно певица призналась, что ее муж – «олимпийский чемпион по лежанию на диване». Она добавила, что у Преснякова плотный гастрольный график, и каждый концерт как кардио-тренировка.

На вопрос, как муж выбирает подарки и советуется ли перед покупкой, она сказала: «Все подарки у нас строго согласованы».

По словам певицы, ранее случалось, что презенты возвращались в магазин.

«Это изображение счастья от ужасного подарка уже давно в прошлом. Я вообще предпочитаю, чтобы он дарил мне деньги», - заключила она в разговоре с kp.ru.

Ранее мы писали, что Пресняков оконфузился на собственной свадьбе. В день годовщины торжества он поделился архивным видео, на котором запечатлена та самая неприятность. Выяснилось, что при разрезании торта из-за сильного удара ножом десерт упал на пол. Подольская в тот момент сердито посмотрела на мужа – артистка до сих пор на него зла за ту ситуацию.