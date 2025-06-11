Подольская и Пресняков потратили на праздничные торты 165 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Наталья Подольская и Владимир Пресняков отпраздновали сразу два события — день рождения старшего сына Артемия и 20-ю годовщину свадьбы. Для этих мероприятий звезды заказали два разных торта.

Торт к годовщине свадьбы в виде дерева на подставке высотой 1,5 метра обошелся Подольской и Преснякову в 150 тысяч рублей. А вот более скромный по размерам торт для сына в виде футбольного мяча встал звездам всего в 15 тысяч рублей, выяснили журналисты.

Напомним, Наталья Подольская признавалась, что годовщина свадьбы, которую они отметили накануне, не окупилась. Знаменитость пожаловалась, что гости дарили вместо денег подарки.

Ранее мы писали о том, что раскрыта сумма, которую Владимир Пресняков и Наталья Подольская потратили на вторую свадьбу.