«Подоконник в подъезде трясся»: Наталья Штурм рассказала об интиме Ирины Розановой

Популярная в 90-х исполнительница Наталья Штурм рассказала о том, как артистка Ирина Розанова занималась сексом с первым мужем Евгением Каменьковичем. Из-за страстных отношений супруги даже опоздали на ее свадьбу. Интимной тайной она поделилась в личном микроблоге, пишет Пятый канал.

Певица опубликовала в соцсетях архивные фотографии с первой свадьбы. Штурм написала, кто из гостей присутствовал на торжестве и отметила яркую пару – Евгения и Ирину. Но по словам Штурм, супруги сильно опоздали на регистрацию из-за бурных отношений.

«Ирина приехала на тусу к концу. Помню как они были влюблены, подоконник в подъезде трясся», – написала Наталья.

Знаменитость отметила, что их студенческий брак был полон амбиций, а в холодильнике была лишь краюха хлеба. Несмотря на это, в их жизни было много романтики и творчества.

Многие поклонники Штурм посчитали, что она выдает слишком личные тайны звезд. Они упрекнули певицу в том, что она таким образом отзывается о народной артистке РФ.

Ранее певица Наталья Штурм рассказала, что не понравилась Иосифу Кобзону из-за цвета волос. Она участвовала в конкурсе, где ее подстригли, выдали красивое платье. Штурм исполнила эстрадные песни перед большими звездами: певцом Иосифом Кобзоном, актрисой Любовью Полищук, художником Ильей Глазуновым. Последний, якобы, заявил, что будет уговаривать Кобзона дать ей первое место. В итоге Штурм не стала первой – его отдали блондинке.