Певица Наталья Штурм рассказала, что не понравилась Иосифу Кобзону из-за цвета волос

Певица Наталья Штурм рассказала об участии в «Шоу королева-91», на котором она не приглянулась артисту Иосифу Кобзону. По словам исполнительницы, музыкант предпочитал блондинок, а она была брюнеткой.

Подробности участия Штурм в конкурсе узнал сайт mk.ru.

Она рассказала, что туда искали девушек до 24 лет с красивой внешностью, вокальными и танцевальными данными. Штурм отправилась на кастинг.

Для участия ее подстригли, выдали красивое платье. Штурм исполнила эстрадные песни перед большими звездами: певцом Иосифом Кобзоном, актрисой Любовью Полищук, художником Ильей Глазуновым. Последний, якобы, заявил, что будет уговаривать Кобзона дать ей первое место.

В итоге Штурм не стала первой – его отдали блондинке.

«Иосиф Давыдович любил блондинок, а я была брюнеткой», - рассказала артистка.

После конкурса Штурм стала получать предложения по работе. Но звонили не только по ней: ведущий Дмитрий Крылов приглашал начинающую певицу в кино.

Ранее Штурм опубликовала в Сети обнаженные фото. Артистка объяснила, что сделала это из-за стресса.