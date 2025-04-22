«Подойти, втащить?»: Александр Ревва рассказал о реакции на поцелуй Баскова с его женой

На одной из премий телеканала МУЗ ТВ ведущий Николай Басков внезапно поцеловал в губы жену шоумена Александра Реввы Анжелику. Исполнитель хита «Зацепила» рассказал, как отреагировал на поступок певца.

Бывший резидент Comedy Club признался, что не испытал никакого негатива по поводу поступка Баскова. Его нисколько не смутило поведение артиста. По словам Реввы, Анжелика обладает таким даром, что ее все хотят поцеловать, и Николай – далеко не первый. Более того, Александр назвал певца «безобидным, добрым, мягким, пушистым».

«Он очень светлый человек. Я доверяю почему-то Коле свою жену, да. Ну а что здесь? Подойти, втащить? Ну как? Ну это же светлый человек. Это же Коля, друг, он сосед мой, кстати», — пояснил шоумен в эфире шоу «Вопрос ребром».

В апреле 2007 года Ревва женился на Анжелике. У пары есть две дочери – Алиса и Амели. Недавно артист признался, что нашел свою любовь только в 30 лет, имея в виду знакомство с будущей женой. Скоро супруги отметят бирюзовую свадьбу, они вместе уже 18 лет.

Напомним, в январе комик вышел в свет с двумя дочерями. Амели и Алиса восхитили своей внешностью присутствующих.