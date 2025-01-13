НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 января 2025, 17:04
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«Как быстро бежит время»: повзрослевшие дочери Александра Реввы восхитили фанатов красотой

Повзрослевшие дочери Александра Реввы удивили фанатов модельной внешностью.
«Как быстро бежит время»: повзрослевшие дочери Александра Реввы восхитили фанатов красотой

© Starface.ru

Поклонники шоумена Александра Реввы восхитились внешностью его дочерей. Пользователи Сети отметили, что девочки очень выросли и стали настоящими моделями.

В личном блоге артист, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, разместил новое фото, на котором показал, как изменились его дети. Амелия и Алиса стали совсем взрослыми, и многие пророчат им карьеру в индустрии моды.

«Как быстро бежит время», «Модели выросли», «Какие красавицы, все в маму», «Очень приятные девочки», - пишут пользователи.

К слову, Александр уже 20 лет женат на Анжелике. Однако возлюбленную артиста не принимает его мама. Из-за этого он не общается с родительницей, хоть и сожалеет об этом. Напомним, что у Реввы есть сестра-двойняшка Наталья. Она родилась всего на 15 минут раньше брата. Она признавалась, что у них есть связь и они даже могут чувствовать друг друга на расстоянии.

Ранее психолог Станислав Самбурский раскрыл причину конфликта Александра Реввы с мамой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
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