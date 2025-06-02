Подогревает слухи о третьей беременности: Агата Муцениеце появилась на публике в объемном пиджаке

Актриса Агата Муцениеце посетила фестиваль «Театральный бульвар» в Москве. Вместе с ней на мероприятии был аккордеонист Петр Дранга. Пара вышла в свет и продемонстрировала публике свои наряды. Особое внимание СМИ уделили образу бывшей жены Павла Прилучного — на ней был объемный пиджак, закрывающий живот.

Снимки с фестиваля опубликовал в Сети Telegram-канал НеМалахов. Петр и Агата с удовольствием позировали перед камерами. Дранга пришел на мероприятие в белой рубашке, белых штанах и синем пиджаке.

Муцениеце тоже надела пиджак, но желтого цвета. Кроме того, журналисты отметили, что он был достаточно объемным, чтобы спрятать фигуру. Вероятно, Агата может таким образом скрывать свою третью беременность, слухи о которой стали часто ходить в последнее время.

Ранее сообщалось, что сын Прилучного хочет провести лето с мамой Агатой Муцениеце. Об этом рассказала адвокат Павла.