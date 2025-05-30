«Она не связывалась»: сын Прилучного хочет провести лето с мамой Агатой Муцениеце

Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофей хочет провести лето с мамой, но она не связывается со стороной отца. Об этом сообщила адвокат семьи актера Оксана Даниелова в беседе с Woman.ru.

Больше года экс-супруги делят наследника, который выбрал остаться с отцом и жить с его новой семьей. Представительница Прилучного сообщила, что Тимофей после переезда стал реже общаться с родной сестренкой Мией, которая осталась с мамой. Девочка почти не появляется в доме отца и не была на дне рождения его младшего сына от Зепюр Брутян.

«Мама отпускает Мию к папе, когда ей надо выехать за пределы РФ на заслуженный отпуск или по делам. Хотя раньше девочка была у Павла чуть ли не каждые выходные. Сейчас этого нет. Общение брата и сестры тоже стало реже, хотя дети хотят общаться и адекватно это делают, когда есть возможность», — делилась Оксана Даниелова.

Тимофей также реже стал общаться с мамой. Они шлют друг другу сообщения и виделись на ее работе – в кабаре, но это происходит редко. Сейчас она занята личной жизнью – собирается выйти замуж за музыканта Петра Дрангу, которому ответила согласием на предложение руки и сердца. Возможно, влюбленные сыграют свадьбу уже эти летом.

Источник отмечает, что Тимофей хотел бы провести лето с мамой, поехать с ней в отпуск или хотя бы погостить. Но Муцениеце молчит.

«Ребенок бы хотел, это факт. Но какие планы будут у мамы мы пока не знаем. Она не связывалась», — заявила Оксана Даниелова.

Напомним, что 20 июня состоится следующее судебное заседание по делу Тимофея Прилучного.

Ранее мы писали о том, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце обращались за помощью к экстрасенсу Райдос.