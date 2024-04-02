Подогрели слухи о расставании: Юлия Пересильд не появилась на дне рождения Михаила Тройника

Возлюбленный актрисы Юлии Пересильд Михаил Тройник 24 марта отметил день рождения — актеру исполнилось 36 лет. Однако артистка не была замечена на празднике возлюбленного, из-за чего в Сети появились слухи о расставании пары. Об этом пишет «Центральная служба новостей».

Недавно Михаил Тройник устроил праздник по случаю своего дня рождения. Актер собрал близких и друзей в одном из ресторанов Москвы. Всего на вечеринке присутствовало более 20 гостей, но Юлию Пересильд среди них не заметили.

«Спасибо моей семье и друзьям. Всем, кто встретил со мной мое 36-летие! Не верится даже! Но дальше — больше! Идем вместе! Я вас люблю!» — написал Михаил Тройник в личном блоге.

Также актер поделился снимками с праздника в соцсети. Однако на опубликованных фото не было Юлии Пересильд. Это стало поводом для разговоров о возможном расставании пары. Более того, актриса не поздравляла возлюбленного публично в соцсетях, что подогрело слухи о разрыве. При этом официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, Юлия Пересильд и Михаил Тройник познакомились на съемочной площадке фильма «Вызов». На протяжении долгого времени актеры скрывали отношения.

Ранее сообщалось о том, что Юлию Пересильд заподозрили в тайной свадьбе с Михаилом Тройником в Китае. Поклонники предположили, что звезды поженились за границей после того, как были опубликованы кадры, на которых артистка была в белом платье.