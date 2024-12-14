Подогрела слухи о беременности: Алсу снялась в платье с округлившимся животом после развода

Певица Алсу активно демонстрирует, что уже отпустила прошлое после скандального развода с бизнесменом Яном Абрамовым этим летом. Однако накануне 41-летняя артистка удивила поклонников кадрами с заметно округлившимся животом, запустив слухи о своей беременности.

Пережившая развод с мужем спустя 18 лет брака Алсу сосредоточилась на карьере и все чаще появляется на разных мероприятиях. Певица заметно похорошела и стала выходить в свет в ярких и провокационных образах. Недавно артистка опубликовала в соцсети видео с подготовки к выступлению на «Золотом граммофоне»: на кадрах она предстала в облегающем изумрудном платье. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости, и подписчики заметили у нее округлившийся живот, но Алсу поспешила опровергнуть слухи о своей беременности.

«Нет, я не беременна, просто поела перед выступлением», — заявила певица.

Напомним, в конце мая Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Ранее мы писали о том, что Алсу назвала свой главный комплекс.