«Подобный формат был бы успешным»: раскрыто, стоит ли ждать возвращения шоу «Вечерний Ургант» на ТВ

Телекритик Александр Горбунов высказался о возвращении на российские телеэкраны шоу «Вечерний Ургант» на фоне новостей об исключении актера и телеведущего Ивана Урганта. В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что проект может скоро вернуться в эфир, но в измененном формате.

По мнению телекритика, в связи с нынешней ситуацией в стране трансляция юмористического шоу по ТВ была бы неуместна, поскольку «каждый день искать повод для шуток и смеха было бы неправильно».

«Я думаю, шоу „Вечерний Ургант“ вряд ли вернется на телеэкраны в привычном формате. Раньше оно выходило каждый вечер с понедельника по пятницу», — отметил Александр Горбунов.

Эксперт предположил, в каком формате может быть запущен проект. Александр Горбунов считает, что одним из вариантов может быть обзор главных новостей и общение с гостями шоу.

«Вполне допустим вариант, если программа с Иваном Ургантом будет выходить раз в неделю, как, например, „Шоу Воли“. Телеведущий также может собирать главные новости за этот период и общаться с гостями программы. Думаю, подобный формат нашел бы своего зрителя и был бы вполне успешным», — подчеркнул телекритик.

Недавно появилась информация о том, что выступление Ивана Урганта на вечере памяти барда Булата Окуджавы отменили. Концерт «Заезжий музыкант», посвященный 100-летию со дня рождения артиста, состоялся 11 мая в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве. Организаторы не стали раскрывать причины таких изменений в программе мероприятия.

Ранее мы писали о том, что продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил попытку Ивана Урганта вернуться на телеэкраны. Эксперт прокомментировал выступление шоумена с коллективом Grisha Urgant на дне рождения журналистки Ксении Китаевой.