«Подобные ошибки недопустимы»: Виталий Бородин осудил SHAMAN, отказавшегося от победы на «Интервидении»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин поддержал Максима Фадеева, раскритиковавшего SHAMAN. В своем Telegram-канале политик заявил, что певец совершил «недопустимую ошибку», отказавшись от баллов на «Интервидении».

Виталий Бородин согласился с позицией Максима Фадеева, не оценившего номер SHAMAN (Ярослав Дронов) на музыкальном конкурсе. Продюсер заявил, что артист не справился со сложной композицией, а также заметил «несовпадение фонограммы и вокала». Глава ФПБК убежден: певец поступил недостойно, отказавшись от участия в голосовании за победу на «Интервидении».

«Полностью поддерживаю критику Максима Фадеева в адрес Шамана! В текущем контексте подобные ошибки недопустимы. Шаман высказался о своей "победе", создавая впечатление, будто он перепутал "Интервидение" с собственным выступлением. Возможно, это было согласовано, но вся страна надеялась на его триумф», - высказался Виталий Бородин.

Политический деятель также признался, что не остался в восторге от победителя, избранного членами жюри: «Больше всего негодования вызывает передача победы вьетнамскому исполнителю Дык Фуку».

Напомним, 20 сентября на «Live Арене» в Подмосковье состоялся Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». Неожиданным моментом для многих стало то, что SHAMAN попросил членов жюри не оценивать его выступление. Певец объяснил, что гостеприимство - это неотъемлемая часть души народа России, и по законам гостеприимства он «не имеет права претендовать на победу». Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко раскритиковал поведение SHAMAN на сцене: «Иногда он перебарщивает».