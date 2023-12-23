Подняли ценник до 20 млн рублей: топ самых востребованных артистов на Новый год

Оставшиеся в России артисты в декабре подняли ценники на корпоративы в 1,5 раза – стоимость выступления в новогоднюю ночь доходит до 20 миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров.

«10 миллионов — это минимум. Заплатить гонорар артисту — 6 миллионов. Потом, если это за пределами Москвы, то нужно оплатить его перелет, гостиницу, транспорт и самое главное — звук», — сказал Лавров в беседе с Известиями.

Как отметил концертный директор компании «Империя музыки» Табриз Шахиди, в топе продаж Леонид Агутин, SHAMAN, Анна Asti, «Руки Вверх!», Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, Полина Гагарина, Иванушки International, Григорий Лепс, Дима Билан, Клава Кока и Владимир Пресняков.

При этом среди ведущих новогодних вечеринок наибольшей популярностью пользуются Игорь Верник, Митя Хрусталев и Тимур Родригез. В первую десятку самых востребованных шоуменов также вошли Екатерина Скулкина, Екатерина Варнава, Лера Кудрявцева, Яна Чурикова, Михаил Галустян, Марина Кравец и Андрей Малахов.

Ранее мы писали, что уехавшая из России певица Алла Пугачева возглавила список самых дорогих звезд российского шоу-бизнеса. Она может заработать 45 миллионов рублей за новогодний корпоратив.