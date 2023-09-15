Подняла платье и показала трусики: Волочковой на премьере «Барби» посоветовали лечь в клинику

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова удивила общественность очередной выходкой. На мероприятии, посвященном показу фильма «Барби», блондинка подняла платье и показала свои трусики. Это произошло перед выходом на дорожку.

Звезды шоу-бизнеса собрались на вечеринке, посвященной выходу фильма о знаменитой кукле, роль которой исполняет Марго Робби. Присутствующих предупредили, что нужно выбрать розовый наряд. В фойе кинотеатра установили розовую кровать и ванну, где можно было сделать эффектные кадры.

Балерина Анастасия Волочкова не могла пропустить такое событие. Она пришла вместе с другом Прохором Шаляпиным. Артисты нарядились в розовое и поделились впечатлениями. В Сети появились кадры пары в лифте. В какой-то момент блондинка поднимает платье и показывает, какие на ней трусики.

«У меня трусики… розовые», — призналась танцовщица.

Певец похвалил Анастасию за выбор пикантной детали гардероба и назвал ее трусики классными. Рядом была подруга Волочковой, которую тоже ничего не смутило. Пользователи Сети были в шоке от очередной выходки звезды. Некоторые заявили, что балерине требуется лечение.

«Не надо выкладывать больную Настю в таком виде!», «Когда ее поместят в рехаб?», «Бесстыжая баба, как такое на сцену выпускают вместе с детьми? Фу, руки хочется помыть после просмотра видео, грязь», — цитирует подписчиков Экспресс газета.

Ранее мы писали о том, как Волочковой постелили баннерную ткань на концерте из-за пропажи балетного покрытия. Сначала знаменитость громко плакала, потом на всех кричала.